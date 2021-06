O Governador Cláudio Castro recebe o Presidente da Firjan Eduardo Eugenio - Rafael Campos

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:10 | Atualizado 11/06/2021 15:11

Rio - Um estudo encomendado pelo Governo do Estado sobre projetos de infraestrutura que ajudem a impulsionar a retomada do crescimento da economia fluminense foi entregue, nesta sexta-feira, ao governador Cláudio Castro pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

A parceria tem o objetivo oferecer subsídios para os investimentos que serão feitos com os recursos obtidos na concessão dos serviços de saneamento público.

"O Rio de Janeiro passa por um momento de suma importância e oportunidade. Com o recurso obtido pela concessão do saneamento, será possível realizar obras de infraestrutura em todo o estado, trazendo crescimento econômico junto com o maior projeto social que existe: a geração de emprego e renda. Essa parceria com a Firjan coroa o diálogo do governo com a sociedade civil", destacou o governador.

O estudo realizado pela Firjan contém 22 propostas, que representam R$ 9,4 bilhões em investimentos e potencial de geração de 135 mil empregos diretos e indiretos. Entre os projetos estão obras nos acessos a distritos industriais e ao Porto do Açu, intervenções em estradas e construção de novas rodovias, como a Transbaixada e a do Contorno de Itaperuna.

"Essa parceria corrobora o momento de crescimento que o estado vivencia. São projetos muito importantes para a população, deixando como legado novas oportunidades de emprego", afirmou o presidente da Firjan.