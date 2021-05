Governador Cláudio Castro Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 20:18 | Atualizado 24/05/2021 20:19

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), prometeu, nesta segunda-feira, investimentos de até R$ 7 bilhões em infraestrutura no estado. Em um evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Castro disse acreditar que o desenvolvimento do setor industrial é essencial para que o estado volte a ter uma boa saúde financeira.

“A indústria tem um papel fundamental na retomada do desenvolvimento do estado do Rio, e por isso, 100% do dinheiro da concessão da Cedae será investido em melhores condições de competividade para atrair novas empresas e também manter as já instaladas gerando empregos”, anunciou.

Publicidade

Em relação aos investimentos feitos pelo governo estadual, Castro destacou a construção da TransBaixada. O projeto tem o objetivo de interligar a Rodovia Washington Luiz à Via Dutra, Via Light e Deodoro. O governador também falou sobre as melhorias que pretende fazer no Arco Metropolitano: “Só no Arco devemos investir R$ 60 milhões em iluminação de LED para aumentar a segurança e reduzir o pedágio”.

Em março deste ano, a Firjan, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) assinaram um memorando para estudar a extinção do roubo de cargas no Arco Metropolitano. O Projeto Arco Seguro tem o objetivo de articular melhorias de conservação e segurança na rodovia.

Publicidade

No mesmo evento, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, acredita que o município está recuperando a capacidade de investimentos. “Estamos trabalhando para a flexibilização da legislação, a fim de atrair novas empresas para a cidade. A partir do segundo semestre, o equilíbrio fiscal que buscamos irá retomar a capacidade de investimentos e a cidade do Rio deve virar um canteiro de obras”, pontuou.