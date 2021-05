Ocyan e Firjan SESI ofertam 30 vagas destinadas para mulheres acima de 18 anos e residentes em qualquer município do estado Getty Images

Rio - Terminam nesta sexta-feira (14) as inscrições para o minicurso on-line e gratuito empreendedorismo feminino, promovido pela Ocyan e Firjan SESI. O objetivo é viabilizar a geração de renda para as mulheres e impulsionar negócios, trazendo para a reflexão das participantes a importância das oportunidades do empreendedorismo com um motor econômico e social. As interessadas devem manifestar o interesse através do preenchimento deste formulário

São 30 vagas destinadas para mulheres acima de 18 anos e residentes em qualquer município do estado. "Nessa turma, daremos o foco para mulheres em situação de vulnerabilidade social e, seguindo nosso compromisso com a busca por espaços para a diversidade, incentivamos a participação de todas as pessoas, independentemente de cor, crença religiosa ou deficiência", explica Rita Valente, analista de Responsabilidade Social da Firjan SESI.

Serão, ao todo, cinco encontros pela plataforma Microsoft Teams, com cerca de uma hora de duração, que serão complementados com o envio de conteúdo digital. As palestras vão abordar temas como equidade de gênero e identidade; mentalidade empreendedora; empreendedorismo feminino; modelos de negócio; entre outros. O início das aulas está previsto para o final de maio.