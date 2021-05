Eduardo Eugenio Govêa Vieira, presidente da FIRJAN Renata Mello/Divulgação Firjan

Por Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira*

Publicado 18/05/2021 06:00

Como uma das iniciativas em comemoração da Semana da Indústria, no próximo dia 24 será inaugurado o Novo Centro de Referência em Construção Civil da Firjan SENAI SESI, na Tijuca, a mais moderna e atualizada unidade de formação profissional do país. O centro nasce com um portfólio de cursos voltado para formar profissionais qualificados a apoiar as empresas da cadeia da construção civil. E exatamente quando a capital e todo o estado estão para ingressar em um momento de grande demanda de obras de infraestrutura.



As instalações serão apresentadas, neste dia, com um vídeo na abertura da mesa de debates virtual “Rio Canteiro de Obras”. O evento terá a participação do governador Cláudio Castro, do prefeito Eduardo Paes e de presidentes de entidades do setor da construção. E vai abordar novas perspectivas de retomada do desenvolvimento do Rio, onde a cadeia da construção civil tem um papel essencial.

O centro, com quase 16 mil m2, é a primeira unidade do Sistema Firjan com selo verde da Prefeitura do Rio. O projeto arquitetônico sustentável inclui, por exemplo, recursos para a captação de energia solar. O espaço vai oferecer cursos inovadores – técnicos, de capacitação e de aperfeiçoamento –, em um portfólio voltado para a temática da sustentabilidade e que contempla as novas tecnologias da construção civil.



Um bom exemplo está no curso de automação predial e residencial. Nele, o aluno aprende a equipar o imóvel com sistemas automatizados, com recursos como a programação da utilização de iluminação apenas quando necessário.



Além da sustentabilidade, o centro terá como diferencial o uso da tecnologia. Haverá um laboratório de fabricação digital, FabLab, preparado especialmente para a construção civil. E os alunos também terão à disposição um laboratório para o uso de uma tecnologia, a Building Information Modeling (BIM), cada vez mais exigida pelas empresas de arquitetura, engenharia e construção.



Outros laboratórios serão dedicados a ensaios em materiais de uso intensivo da construção, como concreto e brita, entre outros. Uma aprendizagem da maior relevância, pois é imprescindível a verificação de normas e padrões antes da utilização de produtos em uma obra. Inicialmente, os cursos de aperfeiçoamento e de qualificação serão realizados em formato on-line. E, e logo que for possível, serão oferecidas aulas presenciais. Já os cursos técnicos serão semipresenciais.

Segundo levantamento da Firjan, nos três primeiros meses do ano houve um saldo positivo de quase cinco mil empregos na construção civil em território fluminense. A revitalização do Centro de nossa Capital será de grande estímulo para o setor. E o bem-sucedido leilão da Cedae resultará em R$ 50 bilhões entre pagamento de outorgas e investimentos ao longo de 35 anos, também impulsionando o setor da construção e gerando mais empregos e renda.

Com a contribuição da construção civil, mais uma vez digo e repito que o Rio tem jeito. Tem sim!



*É presidente do Sistema Firjan