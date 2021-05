Sérgio Duarte - Opinião O Dia Divulgação

Por Sérgio Duarte*

Publicado 26/05/2021 05:50

Dia 25 de maio é o Dia da Indústria. Queremos destacar para os fluminenses o nosso setor industrial. A atividade remonta ao período colonial, em que aqui se fabricavam tijolos, açúcar e moedas. A indústria mais antiga em funcionamento no Brasil é a Casa da Moeda do Brasil, há mais de 200 anos localizada no Rio, hoje no Distrito Industrial de Santa Cruz.



Hoje, a indústria responde por 24% da Economia do estado, sendo a segunda mais importante do país. Distribuídas por todas as regiões estão 25 mil plantas industriais dos mais diversos portes: micro, pequenas, médias e grandes empresas, que empregam 580 mil funcionários com carteira assinada e possuem massa salarial de R$ 33 bilhões ao ano, fazendo a roda da Economia fluminense girar.



No Estado do Rio, a Indústria de Transformação é a que mais emprega, movimentando 24 segmentos industriais, como fabricação de Artigos de Vestuário, Alimentos, Bebidas, Naval, Metalurgia, Plástico e Petroquímica. Mas, infelizmente, sua participação na economia vem sendo reduzida ao longo dos anos. O setor, que já foi o terceiro mais importante do país, em termos de PIB, hoje ocupa a distante 6ª posição, atrás de todos os estados do Sul, de SP e MG.



Esse processo de desindustrialização precisa e deve ser revertido, por tratar-se de um setor capaz de contribuir de diferentes formas para o desenvolvimento social e econômico do estado e dos municípios do Rio de Janeiro. Isso através da geração de emprego e renda, do recolhimento de tributos, da atração de outros investimentos para sua cadeia e da expansão das atividades de comércio e serviço nas localidades onde se instalam.



Quem tem a oportunidade de trabalhar numa planta industrial sabe que ali se respeitam rigorosas regras de saúde e segurança do trabalho, investe-se na qualificação do trabalhador, é um setor que possui baixa rotatividade de emprego e oferece remuneração média acima dos demais setores da economia. Infelizmente, apenas no ano passado, quase nove mil trabalhadores perderam essa oportunidade no Estado do Rio.



O Rio de Janeiro é vocacionado para a atividade industrial. Possui uma grande cadeia de fábricas e fornecedores, bem como de mão de obra qualificada, e localização privilegiada, a 500 km de 50% do PIB nacional. O industrial fluminense é competente e competitivo intramuros. É preciso que o estado preserve nossa competitividade entre a fábrica e o mercado.



Os ganhos desse aumento de competitividade gerariam reflexos positivos por todo estado do Rio, uma vez que é possível encontrar indústrias de transformação em todas as regiões fluminenses. Como exemplo, na Baixada Fluminense, com o polo petroquímico e mobiliário; no Médio Paraíba, com metalmecânico e automotivo; no Norte, com óleo e gás e maquinário; na Costa Verde, com naval e energia nuclear; na região Serrana, com moda, bebidas e aeronáutico; no Noroeste, com papel e rochas ornamentais; e no Centro-Sul, com alimentos e plásticos.



Nossa Cidade Maravilhosa é o melhor exemplo de que a atividade industrial é capaz de conviver em perfeita harmonia com a natureza e o meio ambiente. Nesta data, a Rio Indústria, Associação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, gostaria de parabenizar todos empresários e colaboradores que fazem do Rio de Janeiro um Estado industrial.

Formada por um grupo de empresários que atuam na indústria há mais de 20 anos, a Rio Indústria está ciente dos desafios, mas também das oportunidades para se empreender no Rio. Estamos preparados para atuar junto às lideranças locais pela melhoria da competitividade fluminense e para apoiar todos aqueles que já investem ou que queiram investir no Estado do Rio de Janeiro, na certeza de que este é o melhor local para se prosperar.



Venha para o Rio. Venha para o Rio Indústria. Feliz Dia da Indústria!



*É presidente da Rio Indústria e membro conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)