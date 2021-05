Washington Quaquá Reprodução Internet

Por Washington Quaquá*

Publicado 27/05/2021 05:50

Acabamos de ver a imbecilidade e o desprezo à vida, sob duas rodas e pouco cérebro. Falo da manifestação de motoqueiros organizada no domingo, dia 23 de maio, pelo capitão Bolsonaro e sua tropa miliciana. Não me espanta a horda de imbecis e imbecilizados. Elas reapresentam uma fatia real da sociedade. Me espanta que os que criticaram esse espetáculo grotesco estejam organizando atos públicos e (pretensamente) de massas “em todo o Brasil”.

A luta de massas e as manifestações que mobilizam dezenas ou centenas de milhares são instrumentos democráticos, e mais que isso, são essenciais para o alargamento dos direitos sociais e para o aprofundamento da democracia.

Mas isso em condições sanitárias normais. Numa pandemia o resultado dessa convocação é um desastre. Porque se der pouca gente tem péssimo efeito político. Se der muita gente, gerando aglomeração, será um desastre sanitário.

Então não me convidem para uma coisa dessas. Não pode ser a esquerda que vai dar de braços a Bolsonaro, para sair às ruas pisoteando o túmulo de 450 mil mortos e abrindo covas para caber mais outros tantos.

Vamos aguardar que a vacinação atinja uma imunidade suficiente de um número considerável da população, lá para outubro ou novembro, e aí sim poder demonstrar nas ruas nossa indignação e a força do povo.



*É vice-presidente nacional do PT