Opinião 27 maio

Por Claudio Hermolin*

Publicado 27/05/2021 06:00

A população carioca e o mercado imobiliário aguardam, com grande expectativa, a aprovação do projeto Reviver Centro na Câmara dos Vereadores. Pense em quatro mil prédios, sobrados e casas abandonados na região. Leve em conta que esse número foi apurado pela Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ) e pelo Sindicato da Construção Civil (Sinduscon-Rio) antes da pandemia. E que não é novidade para ninguém que a necessidade de isolamento social e o home office contribuíram para piorar esse cenário e transformar o Centro no grande deserto que se vê atualmente.



Agora pense na cidade de São Paulo, que em 2013 começou a ver um boom de invasões a prédios no Centro. Leve em conta as dificuldades que o poder público enfrenta, hoje, para recuperar a área. Aí está a dimensão do desafio nas mãos dos nossos parlamentares.

Mas vamos pensar também no Centro histórico de Paris. Ou de Buenos Aires. Ou de Montevidéu. No charme das moradias nesses bairros, que combinam imóveis comerciais e residenciais. Nas facilidades à disposição dos moradores dessas áreas, que têm uma gama de produtos, serviços e atrativos a “um elevador de distância”.



Inspirado nos melhores exemplos no mundo, o projeto Reviver Centro pretende recuperar e revitalizar uma área já dotada de toda a infraestrutura de energia, saneamento, telecomunicações e transportes. Que outra região da cidade conta com ônibus urbanos, intermunicipais e interestaduais, trens, metrô, barcas, BRT e VLT? E conta, ainda, com saídas para a Linha Vermelha, a Linha Amarela, a Avenida Brasil e a Ponte Rio-Niterói, além de estar próxima da rodoviária e do porto.



O Centro não é futuro, é presente. Ao converter imóveis comerciais abandonados em empreendimentos residenciais, o Reviver Centro vai trazer para a região vida e movimento 24 horas por dia, sete dias da semana – uma medida muito mais eficaz que qualquer aumento de efetivo policial.

Para que isso aconteça, a chamada operação interligada é o grande trunfo do projeto, o diferencial em relação a tentativas passadas de se revitalizar a região. Com a operação interligada, ao assumir o risco de investir no Centro, o empreendedor tem como contrapartida o direito de potencial construtivo em outras áreas mais valorizadas e já consolidadas na cidade.



Esse incentivo, porém, precisa ser agressivo. Não tenho dúvidas de que, sem a operação interligada ou com incentivos tímidos e pouco atrativos, o projeto pode não sair do papel. Basta observar que, nas últimas duas décadas, o Centro teve apenas seis lançamentos imobiliários.



Dividido em várias microrregiões, como a área da Praça Mauá, a do Campo de Santana, da Central do Brasil, da Candelária e da Cinelândia, o Centro tem perfis e comportamentos diferentes. Para os empreendedores, isso se traduz em oportunidades que vão desde o programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida) até empreendimentos de médio ou alto padrão.

Para os compradores, em oportunidades de imóveis mais compactos, adequados a jovens que querem comprar o primeiro apartamento ou pessoas que vêm de outras cidades, a grandes lofts, que podem funcionar simultaneamente como moradia e estúdios de artistas plásticos ou fotógrafos, por exemplo.



Lembrando que, no pós-pandemia, as empresas deverão manter parte dos colaboradores em home office, fazendo prevalecer o modelo híbrido de trabalho presencial e a distância, o Centro será a opção para todos aqueles que moram em bairros mais afastados do trabalho e querem evitar os grandes deslocamentos e horas no trânsito.



Eles também poderão desfrutar, melhor do que ninguém, do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional, dos museus Nacional, de Arte Moderna, de Arte do Rio, do Amanhã. De toda a grande área de lazer criada com a inauguração do Boulevard Olímpico, da Roda Gigante e do AquaRio. Sem esquecer no polo gastronômico que vai nascendo no Largo de São Francisco da Prainha e da proximidade do Centro com o Aterro do Flamengo.

Então? Vamos ocupar o Centro?

*É presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário (Ademi) e vice-presidente do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) no Rio de Janeiro