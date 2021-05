Myrian Lund, economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas Divulgação

Por Myrian Lund*

Publicado 28/05/2021 05:50

Não existe almoço grátis. Você já ouviu essa frase que é muito usada pelas pessoas que trabalham no mercado financeiro? Expressões como: dinheiro fácil, rendimento mensal garantido, fórmulas vencedoras, são formas de atrair o seu dinheiro pelo lado emocional.



Em momentos de crise, como o que estamos vivendo agora, opções enganosas como compra de bitcoin com renda mensal garantida (pirâmide financeira), entre outras, crescem significativamente, iludindo as pessoas a colocar dinheiro em busca de ganho rápido. Afinal o que é pirâmide financeira?

É uma prática criminosa de captação de recursos por uma empresa, que simula negócios supostamente legítimos, para dar aparência de regularidade, fazendo anúncios de investimentos ou oferta de trabalho, com a promessa de ganhos altos e em curto espaço de tempo. Esses ganhos são pagos com os aportes de novos participantes. Enquanto tiver adesão de novos clientes, a expansão da pirâmide continua até o momento que faltará dinheiro para pagar todos os compromissos.

As pirâmides são, em geral, baseadas na oferta de produtos ou serviços que não possuem um valor relevante de mercado. Como identificar que é uma furada?



1)Você tem que usar como referência as aplicações tradicionais. Exemplo: a poupança está pagando 2,45% no ano, equivalente a 0,2019% ao mês. Aí aparece uma empresa oferecendo 5% ao mês, 10% ao mês. Impossível! Não há milagre. Não há aplicação, nem mesmo no mercado de ações (ou qualquer outra renda variável), que proporcione ganho elevado de forma garantida e constante.



2)Mesmo que seu amigo, seu chefe, esteja aplicando há mais de um ano com aparente sucesso, não caia na tentação, pois é uma questão de tempo. Essa empresa vai fechar de repente, seja por investigação policial, seja por falha no depósito de novos investidores.



3)Não existe uma custódia formal, local legalizado onde as operações são registradas, porque não houve operação no mercado financeiro. Toda aplicação, que você faz nos bancos e corretoras, tem registro e custódia formalizados, com acompanhamento dos órgãos reguladores, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários.



4)Pesquise antes de investir, se o produto existe, se é regulado: www.investidor.gov.br e www.bcb.gov.br.



Exemplo de investimento com rendimentos maiores que a poupança?

Você não precisa ser rico para investir, mas precisa começar a investir para ser rico. Você pode começar a partir de R$ 40 no Tesouro Direto, disponível e com custo zero em todos os grandes bancos. Lá você tem títulos para:

•Reserva de emergência – Tesouro Selic – Valor mínimo aproximado: R$ 100. Dinheiro com liquidez diária. Pode usar a qualquer momento.

•Reserva para os sonhos – Prefixado – Valor mínimo aproximado: R$ 35. Você deve levar, preferencialmente, até o vencimento. Sair no meio do caminho pode levar a prejuízos;

•Reserva para aposentadoria ou longo prazo (acima de 5 anos) -

Tesouro IPCA+ - Valor mínimo aproximado: R$ 40. Você deve levar, preferencialmente, até o vencimento. Sair no meio do caminho pode levar a prejuízos.

*É economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV)