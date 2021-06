O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu que todos os cariocas continuem usando máscaras - Reprodução internet

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu que todos os cariocas continuem usando máscarasReprodução internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:11

Rio - Um dia após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciar que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deveria publicar um parecer para suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras por parte de pessoas vacinadas ou recuperadas pela covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que, neste momento, pretende manter a orientação de uso de máscara e demais medidas de segurança e proteção à vida.

Confira a nota na íntegra: "A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), informa que acompanha a situação da pandemia em todo território nacional e adota medidas de contingências conforme a necessidade. Neste momento, devem ser seguidas as orientações preventivas, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social, assim como as restrições determinadas pelo Decreto Estadual. Vale ainda destacar que cabe a cada município a avaliação da pandemia no seu território e a adoção das medidas de prevenção".

Na manhã desta sexta-feira (11), Bolsonaro recuou da sua fala e explicou que a decisão caberia ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e, no final ficaria, por conta de governadores e prefeitos.

“Pedi para o ministro da Saúde fazer um estudo sobre máscara. Quem já foi infectado e quem tomou a vacina não precisa usar máscara. Mas quem vai decidir é ele. Se bem que quem decide na ponta da linha é governador e prefeito. Eu não apito nada, né?”, disse.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo nesta sexta para que todos os cariocas continuassem usando máscaras e adotando todas as medidas de proteção à vida durante a apresentação do 23° boletim epidemiológico da cidade. Ele afirmou que não tem opinião política sobre o material, mas uma opinião técnica , orientada pelas autoridades de saúde e por sua equipe técnica.

“Eu não tenho comentário político sobre máscaras, eu tenho comentário técnico. A Secretaria de Saúde e as autoridades sanitárias do município recomendam o uso da máscara. Vamos usar a máscara, principalmente neste período de chuva e inverno, nós contraímos mais doenças respiratórias, então não custa nesse esforço final fazer algo extra”, disse.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 4072 infecções pela covid-19 e 277 óbitos. Desde o início da pandemia, 898.531 casos foram identificados e 52,3 mil mortes foram registradas em todo o território fluminense. Mais da metade apenas na capital, que contabilizou 27,1 mil perdas pela covid-19.

A taxa de ocupação nos leitos de UTI do estado estão em 77,6%, na capital o número é de 83%, no município do Rio de Janeiro, 1277 pessoas estão internadas neste momento pela covid-19 e todas as regiões administrativas estão classificadas como ‘risco alto’ de contaminação.