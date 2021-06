Policiais civis em operação na favela do Jacarezinho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:30

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) informou, na tarde desta sexta-feira, que a força-tarefa dedicada à apuração dos fatos ocorridos na operação policial realizada no Jacarezinho contará também com o apoio da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) do Estado de São Paulo, órgão autônomo e independente, em diligências relacionadas ao caso.