Ação foi realizada para prevenir e evitar acidentes de trânsito envolvendo a mistura álcool e direçãoDivulgação

Publicado 17/06/2021 17:53 | Atualizado 17/06/2021 17:57

Rio - Uma ação da Operação Lei Seca flagrou, nesta quarta-feira, 30 motoristas embriagados durante uma fiscalização na Avenida Brasil, na altura de Benfica, Zona Norte do Rio. A operação foi realizada nas quatro pistas, nos dois sentidos, com cerca de 50 agentes, para prevenir e evitar acidentes de trânsito envolvendo a mistura álcool e direção. Dos 325 motoristas abordados, 9,2% deles estavam embriagados.



"A Avenida Brasil é uma das vias mais movimentadas do estado, com um grande fluxo de motoristas dia e noite e também é uma via que registra alto índice de acidentes com vítimas graves e fatais. A Operação Lei Seca é essencial para reforçar a importância da segurança no trânsito e a mensagem de 'nunca dirigir depois de beber'. A missão da Operação é salvar vidas", explicou o coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.