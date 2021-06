Representantes do sindicato estiveram na frente da Prefeitura do Rio nesta quinta-feira - Sepe-RJ / Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:47

Rio - O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) decidiu manter a orientação de greve aos trabalhadores da educação após a realização de uma assembleia com profissionais da rede municipal de ensino na terça-feira (15).

A decisão foi tomada pelos representantes que consideraram os protocolos sanitários adotados pela Prefeitura do Rio insuficientes para garantir a devida proteção contra a covid-19, por defender a continuidade das aulas remotas de maneira síncrona e a manutenção do cartão alimentação aos estudantes.

Nesta quinta-feira, o Sepe esteve na frente da Prefeitura do Rio para reivindicar medidas de defesa da vida e da vacinação.

No local algumas pessoas carregavam balões vermelhos com coroas de flores e abaixo delas, havia uma faixa com os dizeres: "Escolas fechadas, vidas preservadas".

"Tivemos uma audiência com a SME no dia 11 de junho, porém ainda não recebemos respostas do governo municipal sobre as reivindicações da categoria. Além disso, a SME publicou uma resolução com definições acerca do ensino remoto e dos protocolos contra a covid-19 nas escolas abertas que, para o Sepe-, estão na contramão das ações necessárias para conter os níveis de contaminação no município", disse o sindicato.