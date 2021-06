Homem foi morto na passagem de nível de Jardim Primavera - Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:12 | Atualizado 17/06/2021 16:54

Rio - Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira, na passagem de nível de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com imagens compartilhadas por pedestres que passavam no local, o corpo da vítima tem perfurações no rosto, pescoço e ombros.

O incidente bloqueou pelo menos uma faixa da passagem de nível que corta a linha férrea. O caso provocou atraso nos trens do ramal Gramacho. As composições foram impedidas de circular nos dois sentidos no momento do ocorrido, mas, segundo a concessionária Supervia, a circulação já foi liberada.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento na região quando foram acionado para o caso. Ao chegarem no local, os PMs se depararam com o homem já morto com disparos.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que fez uma perícia no local do assassinato. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime.