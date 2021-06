Viatura da PM é periciada na sede da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 17/06/2021 21:16



Rio - Os corpos dos dois policiais militares mortos a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram enterrados na tarde desta quinta-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O soldado Sérgio Magalhães Belchior e o cabo Helder Augusto Gonçalves Silveira estavam em um viatura baseada em uma rua de acesso à Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra, no bairro Posse, quando foram atacados . Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram. A viatura em que eles estavam ficou completamente destruída pelos disparos.

Os PMs eram lotados no 24º BPM (Queimado), também na Baixada, e estavam em apoio na área do 20º BPM (Nova Iguaçu). As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Polícia Civil acredita que os agentes foram vítimas de emboscada de homens ligados ao tráfico. A hipótese de participação da milícia também não foi descartada.



Em nota, a PM lamentou a morte dos agentes. O cabo Helder estava na corporação desde 2012. Ele deixa esposa e dois filhos. Já o soldado Belchior estava na corporação desde 2019. O militar também deixa esposa e dois filhos.



Porta-voz diz que morte de PMs não vai ficar impune



"A Polícia Militar e Polícia Civil estão mobilizadas para encontrar os acusados. É inadmissível que um crime seja cometido contra policiais que estejam, principalmente, em patrulhamento ostensivo para exercer, basicamente, a segurança de quem anda pela ruas. Esse crime covarde não pode ficar impune", disse o porta-voz.