Homem que furtou bicicleta de casal que acusou o jovem negro é preso em BotafogoReprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 19:23

Rio - Agentes da 14ª DP (Leblon) recuperaram, na tarde desta quinta-feira, a bicicleta que havia sido furtada do casal Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, em frente ao Shopping Leblon, no sábado. A bicicleta foi localizada em uma rua sem saída, nas imediações do Largo do Machado, na Zona Sul do Rio. A acusação de furto que havia recaído sobre o instrutor de surfe Matheus Ribeiro, que acusou o casal de racismo em postagem numa rede social.

O verdadeiro autor do furto foi preso na noite desta quarta-feira , no apartamento em que morava, em Botafogo, também na Zona Sul. Segundo a Polícia Civil, ele foi identificado como Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, e possui 28 anotações criminais, sendo 14 delas por furto de bicicleta.

Os policiais chegaram até o acusado após analisarem imagens de câmeras de segurança que flagraram o crime. Nas imagens, Igor é visto se aproximando da bicicleta. Ele corta a corrente com uma ferramente e sai pedalando em alta velocidade.