Passageiros enfrentam mais um dia de transtornos na SuperVia - WhatsApp O DIA

Passageiros enfrentam mais um dia de transtornos na SuperViaWhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 11:30 | Atualizado 23/06/2021 11:31

Rio - As partidas dos trens da estação Central do Brasil já foram normalizadas após cerca de 25 minutos de paralização na manhã desta quarta-feira. Segundo relatos, os agentes tentavam localizar um homem que furtava grampos de trilhos próximo à estação Praça da Bandeira. Por conta disso, os trens que partiam da Central do Brasil aguardaram ordem de circulação e as viagens com origem às estações terminais (Gramacho, Santa Cruz, Japeri e Belford Roxo) foram encerradas em São Cristóvão.

A Supervia informou que a adoção dessa prática tem como objetivo garantir a segurança dos usuários. Mais cedo, no ramal Japeri, uma ocorrência no sistema de sinalização nas proximidades da estação Nova Iguaçu, alterou o horário de circulação que operava com intervalo irregular.

Publicidade

Desde às 10h, técnicos realizam manutenções em cabos da rede aérea entre as estações Paciência e Santa Cruz, no ramal Santa Cruz e também na via férrea no trecho entre Triagem e Maracanã, no ramal Saracuruna.

Publicidade

Na segunda-feira, passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos depois de uma ocorrência com um trem nas proximidades da estação Vigário Geral. A operação do ramal Saracuruna e as extensões Vila Inhomirim e Guapimirim foram temporariamente suspensas.

Nas redes sociais, usuários reclamaram de mais um dia de problemas na circulação de trens.

Publicidade

"Aumentar a passagem sabe melhora o serviço que é bom nada!!", disse uma passageira.

"Todo dia esse sofrimento", desabafou outra.

Publicidade

"O ramal Santa Cruz está largado irmão", disse outro.