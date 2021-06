Estação SuperVia - Divulgação

Estação SuperVia Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:13

Rio- Passageiros enfrentam intervalos irregulares dos trens na manhã desta quarta-feira. De acordo com a SuperVia, por volta das 7h04, em função de uma ocorrência com o trem que realiza viagens no trecho Saracuruna e Citrolândia, a operação da extensão Guapimirim encontra-se temporariamente suspensa.

Em função de outra ocorrência no sistema de sinalização nas proximidades da estação Nova Iguaçu, o ramal Japeri também opera com intervalo irregular e os trens podem aguardar ordem de circulação para seguir viagem.

Publicidade

Desde às 6h16, trens com destino a Santa Cruz não estão realizando paradas nas estações Piedade e Oswaldo Cruz devido à uma manutenção na via férrea. De acordo com a origem e o destino, os clientes poderão realizar transferências nas estações mais próximas.



"As informações estão sendo passadas por meio do sistema de áudio e pelas equipes da concessionária nas estações. Estamos trabalhando para normalizar essa situação o mais breve possível", informou a SuperVia.

Publicidade

Nas redes sociais, os usuários reclamam. "Caraca, não tem um dia de paz pra quem usa trem", disse um passageiro. "Bom dia!!! Cadê o ramal Japeri e Nova Iguaçu sentido central? 20 minutos esperando? Ninguém informa nada... que isso", se irritou outro.