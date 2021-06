Droga apreendida na Chatuba, em Mesquita - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:00 | Atualizado 23/06/2021 12:24

Rio - Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Chatuba, em Mesquita, tem até o momento dois suspeitos presos e um homem ferido. Os agentes tentam localizar e prender criminosos responsáveis por roubos de veículos e cargas na Baixada Fluminense.

A operação começou no início da manhã desta quarta-feira (23). Um suspeito foi ferido na ação e levado para o hospital - a corporação não informou qual a unidade de saúde. Outros dois foram presos.

Uma pistola, munições, capa de colete, rádios comunicadores e drogas foram apreendidos pelos policiais do 20º BPM (Mesquita).

Unidades do #3CPA realizam, neste momento, uma operação no Complexo da Chatuba, em Mesquita.

A ação, que visa localizar e prender ladrões de veículos e cargas que atuam na região, iniciou nas primeiras horas desta quarta-feira (23).

Até o momento, dois criminosos foram presos.(+) pic.twitter.com/baHorUZwZv — @pmerj (@PMERJ) June 23, 2021

Em nota, a Polícia Militar informou que "equipes do 20° BPM (Mesquita), e unidades subordinadas ao 3° CPA, realizam uma operação no Complexo da Chatuba, em Mesquita, na manhã desta quarta-feira (23/06). A ação tem como intuito localizar e prender roubadores de veículos e de cargas da região, cuja atuação vem impactando significativamente no quantitativo de ocorrências desses indicadores. A operação prevê ainda a retirada de barricadas e verificação de informações adquiridas por meio do Disque-Denúncia, cumprimento dos mandados de prisões em aberto, assim como, conter a expansão do tráfico local, combatendo ainda a aliciação de menores por narcotraficantes. Além disso, os criminosos da região atuam de forma violenta, desestabilizando a ordem e provocando o desassossego coletivo da população residente nas localidades, tais como a prática de homicídio, e o cerceamento de direitos fundamentais da população".