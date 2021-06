'Escada da Diversidade’ na estação Central - Divulgação/MetrôRio

'Escada da Diversidade’ na estação CentralDivulgação/MetrôRio

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:25

Rio - Uma das escadas do Metrô Rio, da estação Central do Brasil, será vestida com as cores do arco-íris para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. Segundo a companhia, a 'Escada da Diversidade’ tem como objetivo chamar a atenção dos passageiros para o movimento e apoiar a luta pelo respeito.



A mensagem de orgulho estará também nas TVs dos trens e nas redes sociais da companhia com animações e personagens criados especialmente para a ação, representando cada identidade da sigla LGBTQIA+.



O MetrôRio destacou que é signatário dos compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTIA+. O Presidente da companhia diz que esta é uma maneira de simbolizar a luta pela igualdade.

“Projetar as cores da bandeira LGBTQIA+ na estação do MetrôRio é uma maneira simbólica da empresa mostrar seu apoio à luta pela igualdade de direitos, pela valorização da diversidade e pela inclusão", afirma Guilherme Ramalho.



Em 2017, a concessionária lançou um programa de diversidade baseado em quatro pilares: equidade de gênero, raça, LGBTQI+ e pessoas com deficiência. Além do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a empresa também aderiu à Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero, à Iniciativa Empresarial pela Igualdade e à ONU Mulheres. Dentre as iniciativas do programa, destacam-se a adoção de práticas como recrutamento às cegas, mentoria para mulheres, parceria com TransEmpregos, além da realização de diversas ações de conscientização dos colaboradores.