Ex-governador do Rio, Wilson Witzel, presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feiraEdilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 23/06/2021 15:27 | Atualizado 23/06/2021 15:30

Rio - O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, se manifestou na tarde desta quarta-feira sobre poder prestar depoimento sob segredo de Justiça na CPI da covid . A aprovação do sigilo foi aprovado pelo Senado. "Como disse desde o primeiro momento que aceitei ir à comissão, meu compromisso é com a verdade", afirmou Witzel.

Além disso, o ex-governador disse que durante sua declaração, irá confirmar que foi vítima direta "deste projeto antidemocrático".

1Hoje foi aprovada pela CPI do Senado a sessão em que prestarei depoimento, sob segredo de justiça. Como disse desde o primeiro momento que aceitei ir à comissão, meu compromisso é com a verdade. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) June 23, 2021

"É preciso por um ponto final, e a CPI pode e deve fazer isto. Informo ainda, que só irei falar após proteção policial, por questões de segurança minha e de minha família e para garantia da efetividade das possíveis medidas a serem tomadas", finalizou.

Sob protesto de senadores governistas, a CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira a realização da oitiva sigilosa de Witzel, assim como a quebra de sigilo de seis organizações sociais pagas para administrar hospitais no Rio de Janeiro.

Num primeiro momento, governistas obstruíram a votação afirmando ser problemático o fato de a oitiva ocorrer no Rio, e não em Brasília, no Senado. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), esclareceu que o local ainda será definido. Ele ressaltou, por sua vez, que a comissão precisará considerar a segurança do ex-governador. "Pode ser no Senado, na Polícia Federal, em Brasília, no Rio. Ainda vamos decidir", disse Aziz.