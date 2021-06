Profissionais da Comlurb terão três dias de vacinação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Profissionais da Comlurb terão três dias de vacinação Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:07 | Atualizado 23/06/2021 15:13

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, nesta quarta-feira, que irá vacinar todos os profissionais de limpeza urbana da Comlurb a partir desta quinta. De acordo com o comunicado, serão três dias de mutirão de imunização, 24, 25 e 26, em que todos os funcionários da empresa que ainda não receberam nenhuma dose serão vacinados.

-



Todos os funcionários com 18 anos ou mais devem estar na ativa e apresentar o último contracheque comprovando o vínculo para receber a vacina. A SMS informa, ainda, que também serão aceitas declarações assinadas pela empresa para fins de comprovação. Todos os funcionários com 18 anos ou mais devem estar na ativa e apresentar o último contracheque comprovando o vínculo para receber a vacina. A SMS informa, ainda, que também serão aceitas declarações assinadas pela empresa para fins de comprovação.

Publicidade

Nesta quinta-feira, também se vacinam as mulheres do grupo geral com 48 anos e gestantes e puérperas. A faixa etária seguirá até o sábado, com a repescagem de homens (que tem a sexta-feira como dia exclusivo) e mulheres com 48 anos.

A Prefeitura do Rio segue acelerando a vacinação na cidade. Na última sexta-feira, Eduardo Paes confirmou que todas as pessoas com mais de 18 anos serão vacinadas até o fim de agosto, cerca de dois meses antes do previsto no plano inicial, que previa o término para outubro.

Publicidade

A vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, que não estava prevista, já está marcada para acontecer ainda na primeira quinzena do mês de setembro.