Renato Sorriso recebeu a primeira dose do imunizante Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 15:55 | Atualizado 03/05/2021 15:57

Rio - O gari Renato Sorriso, símbolo da Comlurb e do Carnaval carioca, recebeu nesta segunda-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19. Sorriso, de 56 anos, foi incluído no grupo prioritário dos profissionais da limpeza urbana e foi vacinado na sede do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, na Zona Norte da cidade.

fotogaleria

Publicidade

A companhia conta com 280 garis na mesma faixa etária de Renato Sorriso e que, pelo novo calendário divulgado pela Prefeitura, já podem buscar os postos de vacinação hoje para receber a primeira dose. Um levantamento feito pela Companhia a partir da idade dos garis apontou que, contando com o dia de hoje, já podem ter sido vacinados 2.639 garis, sendo 1.620 maiores de 60 anos e 1.019 com idades entre 59 e 56 anos enquadrados no grupo prioritário, cerca de 20% do total dos 13.045 garis.

Para serem vacinados, os garis devem estar na ativa e apresentar os três últimos contracheques comprovando vínculo com a profissão e local de trabalho, ou declaração assinada do estabelecimento em que atuam, que ficará retida na unidade de saúde.