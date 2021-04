Garis da Comlurb são baleados durante tiroteio em Piedade, na Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 12:51

Rio - Dois garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio (Comlurb) foram baleados na manhã desta sexta-feira (30), Durante um confronto no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio.

As vítimas são os profissionais Wellington Resende e Roberto Marcolino que foram atingidos por balas perdidas. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho no Méier, na Zona Norte.

Publicidade

Roberto Marcolino tem 54 anos e foi atingido na barriga. Segundo a direção do hospital, ele passa por cirurgia para retirada da bala. Já o colega de trabalho Wellington Resende, 34 anos, foi atingido na perna e recebeu alta.

De acordo com a PM, um policial que tinha acabado de sair do serviço reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com dois homens armados. Uma equipe do 3º BPM (Méier) esteve na região e atendeu a ocorrência.

Publicidade

A dupla de assaltantes tentou fugir, mas acabou presa. Um dos bandidos acabou baleado. O foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).