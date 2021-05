Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 06/05/2021 11:14 | Atualizado 06/05/2021 13:25

Rio - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o desespero de dezenas de passageiros do MetrôRio no momento em que duas pessoas acabam baleadas dentro da composição. Um confronto entre a Polícia Civil e traficantes do Jacarezinho deixou mortos e feridos na manhã desta quinta-feira

Nas imagens, é possível perceber dois homens deitados no chão, sendo atendidos pelas pessoas.

Publicidade

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES

Vídeo mostra tensão de passageiros no metrô durante tiroteio no Jacarezinho. #ODia pic.twitter.com/6td7FY62NN — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2021

Publicidade

De acordo com a assessoria do MetrôRio, dois passageiros foram atingidos por tiros durante um tiroteio no Jacarezinho. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na estação de Triagem e, em seguida, foram levadas para os hospitais Salgado Filho e Souza Aguiar. Ambos estão fora de perigo.

Publicidade

Há informações, não confirmadas pela polícia, de que 10 suspeitos foram baleados. Um homem, segundo familiares, foragido da justiça, morreu no confronto.

Em decorrência do tiroteio, a circulação dos trens da Supervia e do MetrôRio ficou suspensa na região.