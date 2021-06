Paulo Gustavo com a mãe, Déa Lúcia - Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:26

Rio - A mãe do ator Paulo Gustavo, Déa Lúcia, se manifestou contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em suas redes sociais, nesta terça-feira (22). A atriz deixou clara sua indignação com o comportamento do governante, que chegou a mandar uma jornalista calar a boca durante entrevista nesta segunda-feira.

Déa publicou uma foto que traz dados sobre as 500 mil mortes por covid-19 no Brasil e escreveu na legenda: "E esse idiota debochando da COVID, agredindo a jornalista e falando palavrão". Após o desabafo, seguidores e outras celebridades mostraram apoio nos comentários da postagem. "Um imbecil", declarou a escritora Thalita Rebouças. "Como pode uma pessoa tão desequilibrada no poder?", questionou uma internauta.

O filho de dona Déa, o humorista Paulo Gustavo, faleceu no dia 4 de maio, aos 42 anos, por complicações da covid-19.