Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:43

Rio - Aos 34 anos, Drake Bell se declarou culpado por crimes contra menor de idade, nesta quarta-feira (23). Conhecido por sua atuação na série "Drake & Josh" (2004-2007), da Nickelodeon, o ator norte-americano foi preso no início deste mês, em Ohio, nos EUA, acusado de "tentativa de colocar menor em perigo e disseminar material prejudicial a jovens".

Anteriormente, o artista havia alegado sua inocência no caso, mas decidiu aceitar um acordo judicial e se declarou culpado pelas duas acusações que enfrenta durante uma audiência virtual. Segundo um canal de televisão local, o processo se refere a um incidente ocorrido no dia 1 de dezembro de 2017, na cidade de Cleveland, quando Bell teve "conversas inapropriadas e sexuais" com uma menina de 15 de anos de idade.

Durante a audiência desta quarta-feira, o juíz responsável pelo caso informou que a pena para a tentativa de colocar um menor em perigo pode variar de seis a 18 meses na prisão, além de multa de mais de R$ 24 mil. Pela acusação de disseminação de conteúdo prejudicial a jovens, o ator pode enfrentar uma pena de até seis meses e multa com valor de R$ 5 mil, aproximadamente.

A sentença de Drake Bell será definida em audiência prevista para o dia 12 de julho, que poderá contar com o depoimento da vítima. "Todas as respostas sobre o caso serão respondidas durante a definição da sentença, inclusive o porquê de Bell ter escolhido o acordo judicial", declarou o advogado do ator, em entrevista a revista People.