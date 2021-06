Ana Furtado e Boninho - Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:04

Rio - Ana Furtada se derreteu pelo esposo em Stories publicados no Instagram, nesta quarta-feira (23). A apresentadora do "É de Casa" se declarou para Boninho enquanto mostrava o diretor dos realities "Big Brother Brasil" e "No Limite" malhando de frente para o mar, na cobertura em que o casal mora, no Rio de Janeiro.

“Que homem é esse na minha varanda? Olha o estilo, gente! Muito gato", disse a atriz enquanto filmava Boninho. "Meu amor veio das estrelas", escreveu na legenda dos vídeos, fazendo graça com o colete de textura metálica que o diretor vestia no momento.

A brincadeira se estendeu para o feed de Ana, que decidiu vestir um look combinando com o do esposo e publicar uma compilação de fotos do casal enquanto Boninho treinava. "Não aguentei e me vesti para viajar com ele… pelo espaço, por onde ele quiser…. Tamu Junto. Juntos somos Power!", declarou a apresentadora.

"OBS: Coloquei até estrelinhas no vídeo pra combinar com nosso treino interestelar", acrescentou a apresentadora, encerrando a postagem.