Fernanda Paes Leme e Boninho Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 19:49

Rio - O fogo no parquinho extrapolou os limites do Estúdios Globo. Comentarista assídua de 'Big Brother Brasil' nas redes sociais, Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores ao contar que tinha sido bloqueada por Boninho, o diretor do programa.

fotogaleria

Publicidade

Ao tentar elogiar a edição, Fepa não conseguiu e pediu o "favor" aos seguidores. "Alguém aí diz que também mandei um Super Parabéns pro Boninho porque como sou bloqueada por ele não tenho como mandar. Thanks", escreveu a atriz no Twitter.

Logo depois a publicação, no entanto, várias celebridades do mundo digital se pronunciaram e contaram relatos bem parecidos. "Também sou block por ele, porque quando a Juliette levou bronca por estar maquiando eu comentei em algum perfil de fofoca que 'atitudes assim só fazem ela crescer', tipo, nem falei nada demais kkkk enfim o surto leves e tênis", disse o influenciador Igor Saringer.

Publicidade

Depois disso, mais seguidores comentaram sobre o tema e uma chegou a dizer que, na edição passada, o diretor chegou a fazer o mesmo com Bruna Marquezine. Mas, gente?

Confira a postagem de Fernanda Paes Leme:

Publicidade