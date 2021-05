Boninho Reprodução

Boninho usou as redes sociais para mandar um recado à Sônia Abrão. Recentemente, a apresentadora do "A Tarde É Sua" parabenizou o "BBB 21" pelo sucesso da edição do reality. No Instagram, nesta terça-feira, o diretor da Globo retribuiu o elogio.

“Eu vi o recado da Sônia Abrão parabenizando o Big Brother. Sônia, obrigado. Você sabe o que é fazer televisão. Você faz televisão todo dia, não é brincadeira. Parabéns pra você e pra sua equipe também. Um grande beijo”, disse.

No programa desta tarde, Sônia exibiu o vídeo de Boninho e agradeceu a mensagem. Neste mês, o "A Tarde É Sua" completou 15 anos no ar. A apresentadora, conhecida por não ter papas na língua, não tem medo do cancelamento. Para Sonia, o importante é levar informação para o público com transparência.

"Não tenho medo de ser cancelada! Não vou deixar de dizer o que penso por causa de redes sociais! Meu compromisso é com o público em geral, baseado na verdade e na transparência! Até meus erros são sinceros", exclama a apresentadora de 57 anos em entrevista concedida ao DIA.