Publicado 10/05/2021 07:00 | Atualizado 10/05/2021 08:13

Rio - O programa "A Tarde É Sua", comandado por Sonia Abrão na RedeTV!, completou 15 anos no ar este mês. A apresentadora, conhecida por não ter papas na língua, não tem medo do cancelamento. Para Sonia, o importante é levar informação para o público com transparência.

"Não tenho medo de ser cancelada! Não vou deixar de dizer o que penso por causa de redes sociais! Meu compromisso é com o público em geral, baseado na verdade e na transparência! Até meus erros são sinceros", exclama a apresentadora de 57 anos em entrevista concedida ao DIA.

Com mais de 20 anos de carreira, Sonia comemora a data mas confessa que não sabia até onde chegaria quando começou a apresentar o programa, em 2006. "Sou do tipo 'deixa a vida me levar', como a música do Zeca Pagodinho, mas sempre trabalhando com dedicação!", diz a jornalista. A apresentadora afirma que não existe segredo nem fórmula mágica para a atração, nem mesmo para o quadro de sucesso "Roda de Fofoca".

"Não tem segredo nem fórmula! Foi pura química, afinidade, trabalho de equipe moldado no afeto! Tudo rolou de forma espontânea. Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipeh Campos e Márcia Piovesan dão show na bancada, sem contar nossos colunistas Alessandro Lo-Bianco, no Rio, e Bruno Tálamo, em São Paulo. A gente tem prazer em estar junto", afirma, citando os colegas que participam do programa.

Neste ano, "A Tarde é Sua" também se destacou pelo foco nos acontecimentos do "BBB21", edição que se encerrou na última terça-feira (4) e coroou Juliette campeã . "Eu acompanhei totalmente essa temporada, desde a primeira fase, que foi um pesadelo com o grupão do mal, liderado por Karol Conká, Projota, Nego Di e Lumena, até a reviravolta de mestre que o Boninho conseguiu dar no programa, não só salvando a atração, mas transformando mesmo no 'Big dos Bigs', como havia prometido", conta.

Apesar da eliminação de Gilberto desagradar parte do público, Sonia viu seu pódio pessoal na final com Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas. A apresentadora ainda destaca que "vibrou" com a eliminação de Karol Conká e o recorde de rejeição batido pela cantora, com mais de 99% dos votos.

Pandemia

O ano de 2021 também tem sido marcado pelo enfrentamento da pandemia do coronavírus. As campanhas de vacinação seguem acontecendo ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que o Brasil atinge tristes marcas, como o número de mais de 400 mil mortos. Entre as atividades afetadas, o 'Tarde é Sua' também precisou passar por mudanças não só na equipe, mas também no conteúdo do programa.

"Por conta dos fatores de risco, passamos a trabalhar só com metade da equipe e o desconhecimento sobre a Covid-19, ano passado, levou a gente a dedicar parte do programa às informações e orientações com médicos e especialistas", explica a apresentadora. "Não abrimos mão do entretenimento, da 'alienação saudável', até como forma de aliviar a pressão de um mundo em choque, mas com os pés plantados no chão, conectados com a realidade!"

Apesar de atrações como shows presenciais e grandes festas terem sido suspensas para se evitar aglomerações, o jornalismo de entretenimento e celebridades não parou. Sonia revela que, na verdade, o fluxo de notícias aumentou. Desde lives e ações solidárias, até perdas de grandes nomes, "A Tarde é Sua" sempre teve conteúdo para compartilhar com os telespectadores. "Teve luto, mas também solidariedade e bons exemplos, como as fotos que os famosos fizeram questão de postar no momento da vacinação. Tudo virou informação!"

Presença feminina na Comunicação

Além de sua atuação na televisão, Sonia também é conhecida por ter apresentado diversos programas de rádio. Mas, como nem tudo são flores, a jornalista enfrentou o desconforto de um comentário machista quando trabalhava neste meio:

"Um grande comunicador me disse que eu tinha que desistir de ter um programa de rádio, porque as ouvintes só gostavam da voz de homens ao microfone! Não desisti, tive programas nas rádios Globo, Record, Tupi, América e Capital e ainda ganhei dele em audiência! Melhor resposta ao preconceito!!! Teve que me engolir! (risos)", conta a apresentadora.

Para o futuro da área, Sonia pede por igualdade salarial. "É um absurdo mulher ganhar menos que homem exercendo a mesma função", opina.

Novidades e planos

Para o "A Tarde é Sua", a apresentadora afirma que há novidades a caminho, mas só para o segundo semestre de 2021.Quando questionada sobre o planejamento dos próximos 15 anos, Sonia é curta e objetiva: "Não faço planos! Só quero estar viva!!!"

