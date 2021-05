Por Juliana Pimenta

Publicado 05/05/2021 00:44 | Atualizado 05/05/2021 03:18

Rio - Aos 31 anos, Juliette Freire é a mais nova milionária do pedaço. Após 100 dias de confinamento, a paraibana se consagrou como a campeã da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’, com 90,15% dos votos. Com uma trajetória intensa - permeada de altos e baixos -, Ju sai da casa com muito mais do que R$ 1,5

milhão, mas com uma legião de fãs.

Em seu discurso para anunciar a grande campeã, Tiago Leifert falou sobre cancelamento. "O BBB é uma grande ideia, um programa maravilhoso, só tem um problema: o humano. Então vamos tirar o humano, não é melhor um programa vazio? Vocês vão errar, vocês vão sair cancelados e é isso aí. Não tem outro jeito de fazer o BBB, é assim. Mas a transformação é a coisa mais legal...", disse o apresentador. "Eu não quero te fazer chorar. Quando te deixaram triste você fez a gente dar muita risada. Quando você tinha todas as razões do mundo para se tornar má, você continuou bondosa, alegre, sã. A verdade é que você nunca esteve e nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está te dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais".

fotogaleria

Natural de Campina Grande, na Paraíba, com apenas 6 anos de idade, Juliette já ajudava a mãe em seu salão de beleza. A origem humilde, no entanto, não impediu a jovem de realizar o sonho de seguir a carreira acadêmica. Após cursar alguns anos da faculdade de Letras, a paraibana se formou em Direito e, até entrar no ‘BBB’, estudava para ser delegada. Para se sustentar durante os estudos, Juliette investiu em outra paixão: a carreira de maquiadora.Resta saber se tanto o Direito quanto à maquiagem terão espaço na vida da campeã, que faz um sucesso estrondoso nas redes sociais e tem tudo o que é preciso para seguir a carreira de influenciadora digital. Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, Ju já é a segunda participante mais seguida da história do ‘Big Brother Brasil’, atrás apenas da apresentadora Sabrina Sato, que participou do reality em 2003.O sucesso de Juliette, por sinal, está relacionado a como a sister lidou com as adversidades enfrentadas no ‘BBB 21’. Antes de integrar o elenco completo do reality, Juliette - e outros cinco colegas - entraram na casa já imunes, por decisão popular. No confinamento, Juliette se aproximou de Viih Tube e iniciou a sua ‘quedinha’ por Fiuk.Ao se juntar ao restante do elenco, Juliette enfrentou seu primeiro drama no confinamento. O jeito tagarela, como ela mesma define, e as constantes interrupções durante dinâmicas de grupo começaram a incomodar a casa. Logo nas primeiras semanas, a insistência de Juliette no romance com Fiuk e em algumas amizades geraram desconforto nos colegas de confinamento e, convenhamos, em até boa parte do público.Na época, um funk de MC WC viralizou nas redes sociais. ‘Calma Juliette’, que tinha como refrão “o cara só foi educado”, fazia uma crítica bem humorada à empolgação e jeito exagerado da sister.O jogo virou justamente quando os demais brothers escolheram a estratégia errada para lidar com a situação: com deboche e exclusão. Os comportamentos ora inoportunos da paraibana não eram mais o foco da questão, mas sim a exclusão que ela sofria como alvo da casa. Uma das cenas mais importantes dessa época aconteceu no dia 4 de fevereiro, quando 15 dos participantes se juntaram para debochar do jeito de falar de Juliette.O público, claro, comprou a briga. Nesse momento, a paraibana conquistava o favoritismo que se consagrou na noite desta terça-feira. Aos poucos, dentro da casa, os deboches começaram a ser menos frequentes e Juliette encontrou seu espaço: o G3. Ao lado de Gil e Sarah, os três formaram o grupo queridinho da torcida, entregavam muito entretenimento para o público e ajudavam a combater o grupo de vilões da edição: Karol Conka, Nego Di e Projota.Com a mudança de postura de Gil e Sarah, que romperam com Juliette, a sister precisou se readaptar. Enquanto se sentia sozinha, a paraibana se destacava na forma de rebater às críticas, evitando perder o respeito com os adversários. A cortesia da jovem, até mesmo durante as brigas, só fortalecia o carinho do público por ela.Nesse meio tempo, a aproximação com Viih Tube, Camilla e João segurou o emocional da paraibana até que Sarah foi eliminada e Juliette, aos trancos e barrancos, retomou a boa relação com Gil. Da mesma forma como aconteceu com Fiuk. Mesmo com muitos atritos, ‘Fiukette’ vingou e resistiu até a final, com direito a casamento de mentirinha.Advogada, delegada, maquiadora, influenciadora digital… são muitas as opções que Juliette poderá escolher para a carreira. O sucesso é certo e o que não faltam são oportunidades. Além da conta bancária recheada, a paraibana também já recebeu muitos convites para trabalhar como cantora. Ídolos como Luan Santana e Wesley Safadão já se prontificaram a produzir um ‘feat’ com a jovem.O que vale lembrar é que o ‘BBB’ trouxe muito mais do que dinheiro e fama para a sister. Em sua apresentação, Juliette prometeu se jogar. 100 dias depois, ela pode considerar a missão mais do que cumprida.