Cercada de seguranças, Juliette desembarca em São Paulo

Rio - Juliette, campeã do "BBB 21", desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. A ex-BBB estava acompanhada por várias seguranças. Juliette foi abordada por vários fãs enquanto esteve no local e, simpática, posou para fotos com seus admiradores. Quem também esteve no aeroporto de Congonhas nesta quarta foi a ex-BBB Thais.

