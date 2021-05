Pocah está com tudo em cima e é só alegria Ernna Cost

Publicado 27/05/2021

Rio - Como diz na letra de "Nem On, Nem Off", último lançamento da Pocah, "a bandida acordou" e está a todo vapor divulgando seu novo single. Com referências de filmes dos anos 90 e muita cor neon, a cantora e agora ex-BBB lançou o clipe da música na última sexta-feira (21) e está crescendo no streaming, com registro de aumento de 25% na Deezer. Nesta quinta-feira (27), a cantora ainda participa do "Quinta é Quase Sexta", projeto de entrevistas da Deezer com diferentes artistas.