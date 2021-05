Leonardo come peixe vivo enquanto faz pescaria Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2021 08:43 | Atualizado 27/05/2021 08:45

Rio - Leonardo surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao postar um vídeo comendo um peixe cru enquanto fazia pescaria. No vídeo, o cantor sertanejo ainda brinca com o "No Limite", reality de sobrevivência da Globo.

"Estou pronto para o 'No Limite'! Pode me chamar”, legendou o cantor, que foi notado pelo diretor do programa, Boninho. “Bora! Já vou preparar as garrafas”, respondeu o Big Boss.

Mas não foi só ele que respondeu a prática inesperada do cantor sertanejo. Os fãs comentaram bastante na publicação. “E mordeu ainda! Nem para engolir inteiro”, escreveu um. "Cozido na cachaça", disse outro. “Sushi é para fracos”, ponderou um terceiro.