Por iG

Publicado 27/05/2021 07:37

São Paulo - Uma jovem de 20 anos registrou acusações contra Lucas Penteado, em fevereiro deste ano, afirmando que ele a teria mantido em cárcere privado. Além disso, a jovem também o acusa de agressão. No último dia 16, em depoimento à Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, o ex-BBB negou as acusações.

Lucas disse que a ex-namorada teria ido à casa dele sem ser convidada, trazendo malas consigo. Por causa da pandemia, o ator disse que ela não poderia ficar por lá. Mesmo assim, ela teria ficado na residência do artista quatro dias até que seus pais foram buscá-la, segundo depoimento obtido pelo "Uol".

"Quando os pais [da suposta vítima] foram buscá-la, ela não queria ir embora do apartamento porque disse que me amava e queria casar comigo. (...) O pai dela a obrigou a ir embora", disse o ex-BBB no relato. Ele também afirmou que não deixava sua casa trancada e que a ex sempre esteve com um celular.

Segundo Lucas no depoimento, essa não teria sido a primeira vez que a ex prestava queixas supostamente mentirosas. O ator disse que, quando ela foi demitida de um emprego, para tentar conseguir novamente seu cargo, ela fez um boletim de ocorrência dizendo que foi raptada.

Segundo Lucas Penteado, eles tiveram um relacionamento amoroso por duas semanas após se conhecerem em fevereiro de 2020. Além de negar as agressões e cárcere privado, o ator disse que sua mãe, Andrea Penteado, nunca discutiu com sua ex e que eles nunca transaram em seu apartamento, pois lá moravam mais sete pessoas.