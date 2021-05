Xuxa Meneghel e Jair Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 27/05/2021 08:27 | Atualizado 27/05/2021 08:28

São Paulo - Xuxa Meneghel fez uma publicação em seu Instagram, nesta quarta-feira, para avisar que o site Vidas Brasileiras ficou fora do ar. Este site, que vem sendo apoiado e divulgado pela apresentadora e também por personalidades como Felipe Neto e Walter Casagrande, organiza um abaixo-assinado para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Estão querendo derrubar, mas vamos voltar e sua assinatura é muito importante", escreveu Xuxa ao postar uma imagem que diz que tem muita gente querendo derrubar o site, mas "muito mais gente querendo assinar". Nos comentários, famosos como Nany People e Luísa Mell disseram que já fizeram sua parte.

O perfil oficial do site, que foi marcado por Xuxa em seu post, o descreve como um local que reúne "cidadãos brasileiros insatisfeitos com a política-administrativa do atual governo federal". Até o momento, o site conta com mais de 600 mil assinaturas, mas avisa: "Estamos em manutenção e voltaremos em breve".