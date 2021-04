Viviane e Viih Tube Reprodução

Publicado 23/04/2021 11:18

São Paulo- Em entrevista ao "Plantão BBB", nesta quinta-feira, Xuxa Meneghel chamou Viih Tube de "falsiane". Entretanto, a declaração da eterna Rainha dos Baixinhos não agradou em nada Viviane Tube, mãe de Vinfluenciadora que está confinada no "BBB 21".

"Estou vendo ela dizer que sonha com todo mundo, puxando o saco de todo mundo. Infelizmente, é uma pessoa que é jovem, talentosa, mas eu não estou gostando do jogo dela, porque me soa falso. Não estou dizendo que ela é uma pessoa falsa, mas o jogo dela é falso", disse Xuxa.

Em resposta à apresentadora, mãe de Viih Tube dissertou. "É muito fácil falar dela apenas pelo jogo, um confinamento... As pessoas estão confundindo as coisas. 'Big Brother' é um jogo de estratégia. Falsiane ela seria se fizesse algo e mostrasse o contrário. Mas a Viih é verdadeira".

"Talvez ela não esteja assistindo. Não vou julgá-la. A Xuxa é uma pessoa muito do dia, muito da natureza, pode não ficar até tarde vendo o programa. E, de repente, ela se baseie no que sai sobre ela [Viih]. Mas, não, a Viih Tube não está sendo falsa", completou a matriarca.