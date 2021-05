Por Juliana Pimenta

Assim como aconteceu na edição de 2020, que teve Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi na final, os brasileiros incluíram o ‘BBB’ em suas rotinas. Boa parte dessa integração se deu, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, que fidelizou os telespectadores em isolamento social.O sucesso do ‘BBB 21’ pode, portanto, ser medido de diversas formas, mas principalmente pela audiência do reality. De acordo com o Painel Nacional de Televisão (PNT), considerando os primeiros 95 dias de exibição, o ‘BBB 21’ teve alcance médio diário de 39,8 milhões de pessoas. Essa marca ultrapassa o ‘BBB 20’ em 2,9 milhões de pessoas, e o ‘BBB 19’ em 7,9 milhões de pessoas.Em dados gerais, 25 de janeiro a 29 de abril, o ‘BBB 21’ registrou média de 27 pontos de audiência, batendo o recorde de audiência das sete edições anteriores.Além de assistir ao programa, grande parte da interação do público se dá pela internet. As votações são uma boa forma de medir essa participação popular. Até a final, o paredão mais votado do ‘BBB 21’ foi o que eliminou Sarah e contou com mais 654 milhões de votos.A temporada também quebrou duas vezes o recorde de maior número de votos por minuto de toda a história do reality. No paredão de Carla Diaz, foram computados mais de 2,9 milhões de votos por minuto e, na eliminação de Arthur, foram 3,6 milhões de votos por minuto, o maior índice da história.Nas redes sociais não foi diferente. Em menos de três meses de reality já haviam sido publicados mais de 172,4 milhões de tweets espontâneos sobre o programa, um número que é 16% maior que o registrado no mesmo período pelo ‘BBB 20’ e 697% maior na comparação com o ‘BBB 19’. E vale lembrar, claro, do fenômeno Juliette Freire. Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, a paraibana é a segunda participante do ‘BBB’ mais seguida da história, atrás apenas de Sabrina Sato.A trajetória dos participantes fez jus a todo esse alvoroço popular. O reality show foi permeado de momentos marcantes como o atrito entre Lucas Penteado e diversos outros participantes. Após se descontrolar e brigar com algumas pessoas durante uma festa, o ator virou um dos alvos da casa.A briga ficou ainda mais feia por conta das reações exageradas de Karol Conká, que humilhava o rapaz e chegou a proibir que ele comesse na mesa. Lucas chegou a promover outro momento marcante, quando ao beijar Gilberto, protagonizou o primeiro beijo entre dois homens da história do ‘BBB’, mas não aguentou a pressão dos colegas e pediu para abandonar o jogo.Mas Karol Conká não se deu por satisfeita. A rapper continuou criando muita confusão na casa e escolheu novos alvos, como Carla Diaz e a queridinha do público, Juliette. Além disso, Karol fazia parte do “grupão” que acabou sendo visto com maus olhos pelo público. Nele, Lumena desautorizava as jornadas de outros participantes e Nego Di fazia piadas desrespeitosas.Não demorou muito para que todo grupo deixasse o programa. Karol foi eliminada com 99,17% dos votos, o novo recorde de rejeição, e sua saída também é o recorde de audiência da atual temporada, batendo 36 pontos. Considerando apenas as terças-feiras, dia de eliminação, foi a maior audiência registrada em 11 anos na terça desde a final do ‘BBB 10’.Mas a trajetória de Karol não acabou com o fim do programa. A Globo ainda deu uma oportunidade para que a rapper pudesse se redimir e lançou, no Globoplay, um documentário onde Karol pede desculpas pelos seus erros. Em ‘A Vida Depois do Tombo’, Lumena reencontra Karol e as duas reconhecem os furos em suas trajetórias no reality.E se de um lado tinha o gabinete de ódio, do outro sobrava amor. O G3, formado por Gilberto, Juliette e Sarah, era o grupo queridinho do público. Gilberto trazia a espontaneidade e a cachorrada que fizeram dele um dos protagonistas da edição. Sarah, à época, era a espiã e a mente brilhante que encorajava os amigos. E Juliette fechava o trio com a doçura e a alegria que faltava.Para lamento do público, o G3 rachou quando Sarah parou de confiar em Juliette. Gil foi na onda da amiga e Juliette se viu sozinha no jogo. A mudança na dinâmica ainda foi acrescentada por atitudes controversas de Sarah, que debochou da pandemia e, logo depois foi eliminada.Mas, para não dizer que o público não teve seu final feliz, após a saída da brasiliense, Gil e Juliette voltaram a se aproximar e curtiram juntos a reta final do jogo.Carla Diaz até prometeu “muito ouro” no ‘BBB 21’, mas acabou se envolvendo em uma enrascada após a outra. Além dos conflitos com Lumena e Karol Conká, a atriz se envolveu em uma relação amorosa com Arthur. Mas, é claro, as coisas não saíram como esperado.Com pouco tempo de relação, Carla e Arthur começaram a atritar por divergências no jogo e, principalmente, pelo temperamento do rapaz. Dentre os momentos mais marcantes da relação, está a prova do líder onde Carla desmaiou e Arthur não só não prestou socorro, como virou de costas para a “amada”.Mas o público ainda tinha uma esperança: Carla foi para o quarto secreto. Mesmo assim, a atriz não mudou sua percepção sobre o crossfiteiro e voltou do confinamento exclusivo ainda mais apaixonada pelo rapaz. O “mau uso” dos privilégios do paredão falso levaram Carla direto para a eliminação.Professor, João Luiz protagonizou um dos momentos de maior relevância social do programa. Após sofrer um comentário tido como racista de Rodolffo, João explicou que não era aceitável ter seu cabelo questionado ou ser alvo de deboches por causa de seu “black power”.A discussão ganhou proporção ainda maior quando Camilla, Pocah e outros participantes dividiram seus relatos de preconceito e explicaram a gravidade desse tipo de fala. A comoção sobre o tema foi tanta que Tiago Leifert quebrou o protocolo e conversou com os eliminados sobre o assunto.Do lado de fora da casa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), decidiu investigar os comentários de Rodolffo.Outro aspecto marcante da temporada foi o jogo de Viih Tube. Com apenas 20 anos, a youtuber articulou uma estratégia de jogo bem simples, mas eficaz para permanecer na casa. Com um jeitinho doce, Viih se aproximava de todos os brothers e não poupava elogios.Junto aos elogios, a youtuber comparava os adversários a membros de sua família, na tentativa de gerar empatia. Nego Di, Caio e outros homens foram como pais para jovem. Já Gilberto, bom, a família dela era toda formada por Gilbertos.Apesar de garantir a antipatia do público, Viih conseguiu a simpatia dos participantes e passou praticamente o jogo todo sem ser votada. Tirando o paredão em que foi eliminada, a youtuber só recebeu apenas dois jogos em toda a temporada.