Por O Dia

Publicado 11/06/2021 08:36 | Atualizado 11/06/2021 08:38

Rio - Na madrugada desta sexta-feira, Boninho apareceu no Instagram Stories para comentar o estado de saúde de Fausto Silva após internação. Além de garantir que o apresentador do "Domingão" está bem, ele revelou o corre-corre nos bastidores.

"Dia complicado hoje! Comecei com o susto do Fausto, mas, graças a Deus, ele está bem. Titi (Tiago Leifert) vai ter esse carinho com a gente e com o Fausto de segurar essa onda", afirmou o diretor responsável pelos programas de variedade da Rede Globo.