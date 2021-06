Carlinhos Maia via Instagram - Reprodução

O influenciador digital Carlinhos Maia comentou como encara os “cancelamentos” que recebe na web, além de explicar a sua relação com seus mais de 22 milhões de seguidores no Instagram.



Em entrevista ao Pod Delas, nesta quarta-feira (9), Maia desabafou ao revelar que surtou no inicio do seu casamento com Lucas Guimarães, em 2019. "Nunca fiz (terapia), mas aconselho as pessoas que façam. Teve um momento da minha vida que surtei com tudo logo após o casamento por causa de uma crise de pânico e as pessoas não sabiam porque eu nunca quis mostrar fraqueza", iniciou Carlinhos Maia.



O influencer relembrou a cerimônia e explicou que se tornou uma pessoa tóxica. "No meu casamento, entrei com cabelo raspado, barba raspada, que eu mesmo fiz. Tive um surto no casamento e poucas pessoas sabem disso. Acabei virando uma pessoa tóxica para mim e para todos em volta porque foi muito sucesso e eu não sabia lidar com aquilo", completou.



O famoso, que constantemente é questionado por não seguir o distanciamento social durante a pandemia, não se mostrou preocupado com "cancelamento" na web. "Não se cancela o que você não consome. Quem consome a Turma da Vila é o povão (...) Opinião não é mais opinião, é crime", explicou Carlinhos.