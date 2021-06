Chay Suede e Laura Neiva - Reprodução Instagram

Chay Suede e Laura NeivaReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:44

Rio - No "Saia Justa" da última quarta-feira (9), Laura Neiva e Chay Suede falaram sobre o suposto ideal de perfeição que o casal de artistas representa. Durante a entrevista com Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Monica Martelli, a dupla reconheceu a pressão de ser uma referência de casal, mas ambos garantem que isto não seja algo que buscam em seu relacionamento.

"Faz muito pouco tempo que a gente percebeu que talvez a gente seja uma referência de casal. A gente tem uma sintonia muito forte e é normal as pessoas enxergarem isso e eu fico feliz. Mas nada do que a gente faz é para gostarem da gente, a gente não tenta cumprir a expectativa de ninguém e eu acho que as pessoas gostam de sinceridade", afirmou Laura.

Em seguida, Chay complementou: "Eu nunca senti responsabilidade nenhuma sobre ser uma referência ou sobre significar alguma coisa inatingível. A gente vai vivendo a nossa vida, com erros e acertos, com as coisas normais de qualquer relacionamento, mas a gente percebeu que é melhor um com o outro e a gente tenta se fazer feliz, na medida do possível, na medida do dia, porque a gente sabe que as coisas são como são. Não são perfeitas e a graça é essa", contou o artista.

Sobre a vida cotidiana, o ator brincou que o casal leva uma rotina tradicional e careta. "A gente é quase chato, se você for ver de perto mesmo, é muito normal", contou. Laura e Chay são pais de Maria, de 1 ano, e estão à espera do segundo filho.