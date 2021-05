Empresário José Jair Farias morto em 2005 pelo ex-casal Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 15:25 | Atualizado 13/05/2021 08:59

Rio - O ex-casal Ieda Cristina Martins e Eduardo Pinto Martins, foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do empresário e ex-marido de Ieda, José Jair Farias. A vítima foi morta, em 2005, quando saía da empresa que era dono em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A condenação da dupla foi decidida por júri popular, nesta quarta-feira (12). O julgamento teve início na terça-feira (11).

Na época do crime, o corpo de José Jair Farias foi encontrado com marcas de tiros, no interior de seu carro. Segundo informações do G1, um exame de balística indicou que um dos projéteis que atingiram o empresário saiu de um revólver encontrado no apartamento de Ieda depois da morte do zelador.

O casal também foi condenado, em 2017, em São Paulo, por ter assassinado e esquartejado o zelador Jezi de Souza.