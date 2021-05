Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:13 | Atualizado 28/05/2021 17:50

Rio - Associações de imprensa divulgaram uma nota repudiando o ataque ao helicóptero da Record TV na manhã desta sexta-feira. O piloto da aeronave foi atingido na perna enquanto sobrevoava a região da Mangueira, na Zona Norte do Rio . Identificado como Darlan da Silva Santana, ele conseguiu fazer um pouso de emergência no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro.