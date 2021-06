Thaís e Ferrugem - Reprodução

Publicado 10/06/2021 14:29 | Atualizado 10/06/2021 14:32

Após assumir que já perdoou traições de Ferrugem, Thais Vasconcellos, esposa do cantor, publicou uma declaração ao amado nesta quinta-feira, nas redes sociais.

No Instagram, a influenciadora mostrou o casal curtindo um jantar romântico e escreveu: "Com o cara que eu amo no restaurante que eu amo".

Nos comentários, Ferrugem também se declarou. "Te amo gostosa", escreveu.

Nesta quarta-feira, Thaís virou assunto após assumir publicamente que pra ela é comum perdoar traições do parceiro. "Qual a necessidade que algumas pessoas têm de fingir ou fazer parecer que é tudo perfeito? Não sou a única, não. Se você fizer uma pesquisa com 80% das minhas amigas próximas, já perdoaram ou perdoariam novamente. Então é tudo muito de boa. Não sei qual a dificuldade de assumir isso (de perdoar traição) publicamente. Pra mim é muito tranquilo. Eu já perdoei e perdoaria. Sou muito bem resolvida. Me espanta quando falo algo assim, porque 90% das respostas são: 'meu Deus, você é louca'", disse.