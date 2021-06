Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu - Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Gael e RomeuReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 08:59

Viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas compartilhou com seus seguidores que decorou o seu consultório dermatológico com uma flâmula em memória ao ator.

No objeto, está a frase "Amar é ação, amar é arte", que Paulo Gustavo disse em seu especial de fim de ano 220 Volts, em 2020, e marcou fãs e amigos. Thales postou em seu perfil oficial no Instagram a foto do presente e agradeceu.

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio em decorrência de complicações por causa do coronavírus. Na terça-feira (8), a atriz Tatá Werneck, amiga do ator, se irritou com um pedido de um seguidor . O internauta pediu que ela comentasse em uma das fotos do perfil dele como se fosse o saudoso ator Paulo Gustavo, o que deixou Tatá extremamente chateada.