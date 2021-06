Gracyanne Barbosa - Reprodução

Por MH

Publicado 09/06/2021 21:47 | Atualizado 09/06/2021 21:50

Gracyanne Barbosa surpreendeu e divertiu os seguidores ao publicar um vídeo dançando no banheiro de sua casa.







Nas redes sociais, a influencer fitness surgiu com o cabelo preso e com um biquíni no tom de sua pele. No vídeo, Gracy ainda mostrou um produto que usa no corpo e exibiu os músculos em uma dancinha.