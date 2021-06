'Roque Santeiro' chega ao Globoplay no dia 21 de junho - Reprodução

'Roque Santeiro' chega ao Globoplay no dia 21 de junhoReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:37

Rio - O Globoplay anunciou, nesta quarta-feira (9), que "Roque Santeiro" chegará ao serviço de streaming no dia 21 de junho! Escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, a novela marcou a história da teledramaturgia brasileira ao se tornar o folhetim de maior audiência da TV Globo na faixa das 21h, com 62,3 pontos gerais.

fotogaleria

Publicidade

A novela de 1985 ganhou o coração dos brasileiros no decorrer de seus 209 capítulos e chegou a ter três reprises desde então, sendo a mais recente de 2011, no Canal Viva. A trama é estrelada por Regina Duarte, José Wilker e Lima Duarte, que conquistou o Brasil com seu bordão "Tô certo ou tô errado?", ao interpretar o Sinhozinho Malta.

A primeira versão de "Roque Santeiro" foi produzida em 1975, com Betty Faria e Francisco Cuoco no triângulo amoroso principal, junto de Lima Duarte. Porém, após a gravação de 30 capítulos da novela, a Censura Federal percebeu que se tratava de uma adaptação de "O Berço do Herói", texto teatral de Dias Gomes de 1963 que havia sido vetado.

Publicidade

O folhetim chega ao Globoplay em um momento em que a plataforma se empenha em expandir seu catálogo com os maiores sucessos da TV Globo desde os anos 1970. Desde maio de 2020, já foram incluídas diversas novelas como "A Favorita" (2008-2009), "Laços de Família" (2000-2001), "Mulheres de Areia" (1993) e o "O Bem Amado" (1973), entre outros.