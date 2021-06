Melão - Reprodução

Renata Frisson, a Mulher Melão, celebrou o sucesso que tem feito com seu perfil no OnlyFans, uma plataforma de assinatura de conteúdo adulto. Em entrevista ao "The Noite", a modelo contou que tem fãs de várias partes do mundo no site.

"No mundo inteiro, no lugar que vocês imaginarem, tenho fãs. Lá é sem limite", afirmou.

Mulher Melão criou o perfil em abril deste ano e já tem o perfil mais curtido do país. "Já estou quase entrando no 'top mundo'. Meu perfil é o mais curtido do Brasil e tem um diferencial. Trabalho muito em fazer conteúdo diário e gosto de conteúdo amador. Eu mesma tiro a foto. Adoro ficar soltinha, pego um drink e fico bem à vontade".

Para ela, ser desinibida é um diferencial. "Se você falar 'Melão, quero te entrevistar nua', eu fico agora. É tranquilo. Para quem já ficou nua em plena favela de Heliópolis, é moleza", lembrou. Porém, Renata explica que recusa convites para filmes adultos. "Deus me livre. Minha mãe me expulsa de casa. Isso eu não faço, mas já recebi proposta milionária. Quase um prêmio de BBB".