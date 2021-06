Sasha e João - Reprodução

Sasha e JoãoReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:03 | Atualizado 09/06/2021 16:04

João Figueiredo está aproveitando a lua de mel com Sasha em Dubai, mas, antes de se casar, no último dia 22, o cantor deu uma entrevista ao podcast "Positivamente" e falou sobre sua relação com a filha de Xuxa e, claro, como é ser genro da Rainha dos Baixinhos.

fotogaleria

Publicidade

"É muito louco. Eu sou da geração 'Xuxa Só Para Baixinhos'. Não sou da geração da nave. Sou da geração em que a Sasha já era nascida, a de 'cinco patinhos foram passear'", disse João.

O cantor também relembrou que queria ter sido o príncipe de Sasha no filme "O mistério de Feiurinha". "Lembro que rolou uma seletiva para o ator que ia fazer o príncipe. Essa seletiva eles fizeram no programa do Luciano Huck (...) Na época, eu fazia comercial de TV, essas coisas. Vi aquele teste e falei: 'Caraca! Queria muito fazer teste para isso! Queria muito fazer o príncipe do 'Mistério da Feiurinha'".

Publicidade

Casado com Sasha, João comemorou: "Não consegui ser o príncipe da ficção, mas consegui ser o da vida real (...) Quem diria, né?".