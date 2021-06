Sasha e o marido, João Figueiredo, curtem lua de mel - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:56

Rio - Recém casado com Sasha Meneghel, João Figueiredo revelou como é ter Xuxa como sua sogra. Antes do casal embarcar para sua lua de mel , o cantor de 20 anos participou de uma entrevista com o podcast "Positivamente", em que revelou quase ter se candidatado ao papel de príncipe da comédia infantil "O Mistério de Feiurinha", estrelado por Sasha em 2009.

"É muito louco ter a Xuxa como sogra. Eu sou da geração 'Xuxa Só Para Baixinhos'. Não sou da geração da nave. Sou da geração em que a Sasha já era nascida, a de 'cinco patinhos foram passear'", brincou o artista. Em seguida, o ator relembra da época em que começaram as seleções para o príncipe do filme que marcou a estreia de Sasha no cinema.

"Eu sou da época do filme 'O Mistério da Feiurinha', o filme de que a Sasha era a protagonista. Lembro que rolou uma seletiva para o ator que ia fazer o príncipe. Essa seletiva eles fizeram no 'Caldeirão', do Luciano Huck. Eles pegaram um monte de meninos mais velhos que eu, mesmo porque sou um pouco mais novo do que a Sasha. Na época, eu fazia comercial de TV, essas coisas. Vi aquele teste e falei: 'Caraca! Queria muito fazer teste para isso! Queria muito fazer o príncipe do 'Mistério da Feiurinha''", contou.

João conta que sempre teve bastante interesse em artes e chegou a julgar, em casa, os atores na competição pelo papel. Ele continuou: "Não consegui ser o príncipe da ficção mas consegui ser o da vida real (risos)", disse, brincando. "Até contei para a Sasha essa história no começo. A gente riu muito. A gente achou muito engraçado. Quem diria, né?", finalizou.